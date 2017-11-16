Президент Зімбабве перебуває під домашнім арештом

Президент Зімбабве Роберт Мугабе перебуває під домашнім арештом. З ним говорив президент ПАР Джейкоб Зума, передає Deutsche Welle.

Зума, який також очолює Співтовариство розвитку півдня Африки, закликав до спокою і витримки".

Тим часом в країну прибув один з головних опонентів Мугабе, колишній прем'єр країни Тсвангіраї. Про це повідомляє телеканал Sky News, кореспондент якого опинився разом з політиком на борту літака, що прямував в Харере.

За словами репортера, на борту також перебували два міністри, які поверталися в Зімбабве з Росії.

За даними південноафриканського телеканалу eNCA, в кінці жовтня Тсвангираї попрямував для медичного обстеження в ПАР, де вересня він вже проходив курс лікування у зв'язку з діагностованим у нього раком товстої кишки.

Нагадаємо, раніше військові захопили владу у Зімбабве і заявили, що президент Роберт Мугабе, який керував країною з 1980 року перебуває у безпеці, але не сказали де.