Рада хоче заборонити керувати авто ухильникам від аліментів

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроект № 7277, який передбачає ряд обмежень і заходів проти ухильників від сплати аліментів. "За" проголосували 239 народних депутатів, повідомляє "112 Україна".

Документ забороняє боржнику виїжджати за межі України, якщо він не сплачував аліменти протягом півроку. За такої ж умови особі мають намір заборонити керувати автівкою, користуватися мисливською зброєю та полювати.

Людину, яка ухиляється від сплати аліментів, можуть долучити до суспільно корисних робіт.

Той із батьків, який дбає про дитину, звільняється від сплати судового збору у разі звернення до суду стосовно стягнення аліментів.

Якщо один із батьків не сплачував аліменти протягом півроку, інший не має отримувати його дозвіл для виїзду за кордон із дитиною.