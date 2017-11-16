Рада ухвалила законопроект про посилення захисту бізнесу від силовиків

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №7275 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування.

За відповідне рішення проголосували 312 депутатів, повідомляє Еспресо.TV.

Ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він під час презентації документу в Кабміні розповів, що закон передбачає:

Проведення відео- та аудіофіксації всіх дій, починаючи від моменту, як будь-який силовий орган подав клопотання до суду для проведення обшуків щодо бізнес-структур. Це необхідно для того, щоб потім у суді довести правомірність дій правоохоронців.

Проведення відео- та аудіофіксації дій силовиків під час безпосередньо обшуків.

Під час проведення обшуків та інших слідчи дій повинні обов'язково бути присутні адвокати підприємців

Створення незалежної комісії, в тому числі з громадськими організаціями та бізнесом, де будуть розглядатися правопорушення з боку правоохоронців щодо підприємців.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пояснив, що мета цього закону - встановити зрозумілу і прозору процедуру отримання ордера і проведення перевірки і слідчих дій відносно суб'єкта підприємницької діяльності.

Нагадаємо, також сьогодні ВРУ ухвалила законопроект про спрощення ведення бізнесу для українців.