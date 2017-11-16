Рада внесла 25 грудня до переліку вихідних днів

Верховна Рада внесла 25 грудня, коли католики всього світу святкують Різдво, до переліку вихідних днів в Україні. "За" законопроект № 5496 проголосували 238 народних депутатів, повідомляють на сайті ВР.

Законопроект встановлює святковим та вихідним днем 25 грудня, натомість 2 травня буде робочим.

Автори ініціативи запевняють, що близько 11 000 релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% від усіх діючих релігійних організацій України, святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Документ має підписати спікер парламенту Андрій Парубій та президент України Петро Порошенко. Потім текст опублікують в офіційному виданні "Голос України". На наступний день після цього зміни наберуть чинності.