Росія розмістила на Донбасі більше танків, ніж британська армія має на озброєнні, - Клімкін

РФ розмістила на Донбасі в чотири разів більше танків, ніж британська армія має на озброєнні. Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у коментарі Daily Mail.

"Ми обговорюємо Донбас. Росія каже, що їх там немає, незважаючи на наявність до 500 танків - що в чотири рази більше, ніж танків у британській армії на озброєнні - нарівні з сотнями іншого важкого озброєння і тисячами російських регулярних військових та найманців", - сказав Клімкін.

Міністр наголосив, що світ повинен "прокинутися" від загрози з боку Росії. Також глава українського відомства заявив, що Кремль причетний до кіберсаботажу в Україні, зокрема щодо її електромережі, передає Укрінформ.

Клімкін сказав, що поруч із танками та гарматами і втручанням у вибори це - природа гібридної війни, яку Росія веде на Заході.

За його словами, всі країни у вільному світі повинні об'єднатися проти загрози з боку адміністрації у Кремлі.

"Ми повинні нарешті прокинутися та об'єднатися проти цієї імперіалістичної неочервоної загрози, яку нинішня кремлівська адміністрація створює для вільного світу", - сказав український дипломат.

Він зробив цю заяву після того, як прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію у намаганні "сіяти розбрат на Заході".