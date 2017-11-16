СБУ встановила російське авторство у більшості випадків "телефонного тероризму"

Співробітники Служби безпеки України протягом останнього часу викрили низку спецоперацій, розроблених російськими спецслужбами у рамках гібридної війни проти нашої країни, зокрема різкого зростання кількості "телефонного тероризму", повідомляє прес-служба відомства.

За данимим СБУ, зловмисники, використовуючи спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, організували маршрутизацію міжнародного трафіку поза центрами комутації.

"За допомогою ІР-телефонії вони маскували виклики під звичайні місцеві телефонні розмови з підміною оригінального номера абонента. Саме таким чином з території країни-агресора, тимчасово окупованих та анексованих територій України надходили неправдиві телефонні повідомлення про мінування об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей у різних регіонах України", - наголосили в СБУ.

Як зазначили у СБУ, за останній тиждень "зафіксовано 28 таких повідомлень".

"Зазначене свідчить про продовження російськими спецслужбами тактики залякування населення України у рамках гібридної війни, спрямованої, зокрема, на штучне загострення соціально-політичної ситуації в державі", - підкреслили у відомстві.

Також у прес-службі наголосили, що лише в столиці протягом року оперативники СБ України встановили 33 особи, які систематично здійснювали неправдиві повідомлення про мінування.