Сьогодні в "Охматдиті" пройшла акція "Здай кров - врятуй життя"

Задля забезпечення лікування онкохворих дітей та для екстрених випадків, у Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" є постійна потреба у донорах крові. Про це розповів завідувач центром служби крові НДСЛ "Охматдит" Дмитро Перетятко, пише Укрінформ.

"Донори нам потрібні кожен день, для того щоб був повний банк крові. Найбільше потребує крові та її компонентів центр дитячої онкогематології, там кожен день проводять трансфузії і багатьом пацієнтам. Також є реанімація. І ми приймаємо діток із травмами внаслідок ДТП, які стаються в Києві", - сказав медик.

Він зауважив, що для залучення донорів Охматдит постійно проводить акції. Так, у рамках Тижня безпеки дорожнього руху в четвер, 16 листопада, пройшла акція "Здай кров - врятуй життя", під час якої кров здали кілька десятків поліцейських Києва та курсантів.

Втім, за словами Перетятка, в Охматдиті існує щоденна потреба в усіх групах крові, усіх резусів. Це пов'язано і з тим, що прогнозувати точну потребу у кількості доз крові та її компонентах неможливо через екстрені ситуації та перебіг захворювання у того чи іншого маленького пацієнта. Також у донорської крові та її компонетів є певний строк зберігання, після якого її використовати не можна.

"Ми повинні бути готові до будь-яких екстрених випадків, які можуть виникнути в лікарні в будь-який момент дня і ночі, коли привозять пацієнта. Тому наш банк повинен завжди бути повним усіма групами крові", - наголосив Перетятко.

Центр служби крові НДСЛ "Охматдит" знаходиться у Києві по вул В. Чорновола, 28/1 К16. Здати кров можна з 9 до 13 години з понедіка по четвер.