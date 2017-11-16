США назвали умову для переговорів з КНДР

Сполучені Штати Америки можуть відновити переговори з Північною Кореєю, якщо вона припинить випробування і розробки в рамках програм створення ядерної та ракетної зброї.

Про це заявив глава Пентагону Джеймс Меттіс, передає Reuters.

"Якщо вони припинять випробування, припинять розробки, не будуть експортувати свою зброю, то буде можливість для переговорів", - заявив Меттіс.

Він також зазначив, що вважає за краще вирішити проблему КНДР дипломатичним шляхом, хоча Вашингтон не виключає військове рішення.

Раніше Трамп заявив, що намагається подружитися з Кім Чен Ином.