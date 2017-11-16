США продовжують роботу із введення миротворців ООН на Донбас, - Мітчелл

Україна повинна здійснити подальші кроки щодо створення Антикорупційного суду і виконати умови для одержання чергового траншу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань Європи та Євразії Вес Мітчелл у середу, 15 листопада, під час візиту до Києва.

"Приємно бачити, що в Україні прийнято кілька важливих реформаторських законів, але ще багато чого потрібно зробити. Слід продовжувати зусилля щодо створення Антикорупційного суду. Ми наголосили на важливості подальшої роботи таких органів як НАБУ і САП", - заявив Мітчелл під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві, цитує агентство "Українські новини".

Мітчелл також додав, що США продовжують роботу із введення миротворчої місії ООН на Донбас. "Це - непросте завдання, але, як вважаємо ми в США, такі миротворчі сили повинні вводитися на всю окуповану територію, включати відведення озброєнь до місця постійної дислокації", - сказав Мітчелл.

Він також зазначив, що на зустрічі з Порошенком обговорювалося питання надання летальної зброї Києву. "Надання летального озброєння є одним з варіантів, який ми розглядаємо", - зазначив представник Держдепу США.

У прес-службі президента України також повідомили, що під час зустрічі Петра Порошенка з Весом Мітчеллом обговорювалося питання санкцій проти Росії. Представник Держдепартаменту "підтвердив готовність (…) у разі потреби, посилити ціну для Москви за продовження агресії" проти України, йдеться у повідомленні на сайті Порошенка.

Як відомо, посаду заступника державного секретаря США з питань Європи та Євразії до Веса Мітчелла обіймала Вікторія Нулунд.