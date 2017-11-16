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Мілтон Фрідман, американський економіст, лауреат Нобелівської премії

Стали відомі 32 збірні-учасника фінальної частини ЧС-2018 по футболу

16 листопада, 2017 - 10:51
Фото Reuters

Стали відомі 32 збірні, які зіграють на чемпіонаті світу з футболу у Росії.

Європу на чемпіонаті світу представлятимуть Бельгія, Німеччина, Англія, Іспанія, Польща, Ісландія, Сербія, Португалія, Франція, Росія, Швейцарія, Хорватія, Швеція та Данія.

Південна Америка: Бразилія, Уругвай, Аргентина, Колумбія, Перу.

Північна Америка: Мексика, Коста-Ріка, Панама.

Африка: Нігерія, Єгипет, Сенегал, Туніс, Марокко.

Азія: Іран, Японія, Південна Корея, Саудівська Аравія, Австралія.

Нагадаємо, Буффон завершив кар'єру у футбольній збірній Італії.

Джерело: Еспресо
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