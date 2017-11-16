Стан здоров'я українського режисера Сенцова погіршився, - адвокат

Адвокат незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова повідомив про погіршення стану здоров'я свого підзахисного, який нині перебуває у колонії "Білий ведмідь" на півострові Ямал на півночі РФ. Дмитро Дінзе заявив про це в ефірі українського телеканалу "Громадьске ТБ" в середу, 15 листопада.

За словами Дінзе, в умовах суворого клімату у Сенцова загострився ревматизм і почалися проблеми з серцем через тривале переохолодження. "Він там у холоді перебував, холодні камери, холодні автозаки, поїзд, в якому він їхав, без опалення", - розповів Дінзе. Адвокат сподівається, що найближчим часом його підзахисному призначать лікування.

13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

11 травня 2014 року Сенцов був викрадений в Криму силовиками РФ, а згодом у 2015 році засуджений російським судом до 20 років в колонії суворого режиму за звинуваченням у створенні терористичної організації на території анексованого Росією Криму. Своєї провини режисер не визнав.

Звільнити Сенцова та інших фігурантів справи, за якою він проходив, Росію закликають в Україні, в Європейському парламенті, низці правозахисних організацій, а також багато представників світового кінематографа. Правозахисний центр "Меморіал" визнав Сенцова політв'язнем.