Став відомий склад української збірної на перший етап Кубка світу з біатлону

Наприкінці листопада стартує перший етап Кубка світу біатлонного сезону 2017-2018 років, який уже традиційно відбудеться в Швеції у містечку Естерсунд. Стартові гонки пройдуть 26 листопада. Біатлоністи проведуть одиночну змішану естафету та класичний мікст.

Українська команда на першому етапі буде представлена тринадцятьма спортсменами. До списку «А» збірної України серед жінок потрапили Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець та Ольга Абрамова. У чоловіків основний склад нашої команди виглядає наступним чином: Сергій Семенов, Дмитро Підручний, Артем Прима, Олександр Жирний, Володимир Семаков та Руслан Ткаленко.

Захищати кольори української збірної також будуть Артем Тищенко та Надія Бєлкіна. Проте не на етапі Кубка світу, а на кубкові IBU, старт якого відбудеться 23 листопада у Шушені (Норвегія). У перший змагальний день на вболівальників очікують чоловіча та жіноча спринтерські гонки. Спортсмени проходили передсезонну підготовку разом із основним складом, втім поки що вони не змогли потрапити до головної команди.

Окрім цього, відбудеться вже традиційний передсезонний турнір. Цими вихідними пройдуть змагання у норвезькому Шушені. 18 листопада чоловічі та жіночі збірні пробіжать спринтерську гонку. 19 листопада відбудеться жіночий мас-старт та два заїзди мас-старту в чоловіків. Українська жіноча команда на цих змаганнях буде представлена основним складом, за винятком Юлії Джими, котра пропустить передсезонний старт через хворобу. Також до змагань буде заявлено кілька спортсменок зі списку «Б».

Слід зазначити, що за підсумками минулого сезону українська жіноча збірна для участі у змаганнях Кубка світу отримала квоту в шість біатлоністок, а в чоловіків ця квота складає п’ять спортсменів.

Богдан ПРОСКУРОВ