Суддя прийняв рішення про заставу для директора табору "Вікторія" з порушенням закону, - прокурор

Прокурор Одеської області Олег Жученко вважає, що суддя Віктор Попревич, який прийняв рішення про заставу для директора табору "Вікторія" Петроса Саркісяна, порушив процесуальний закон. Про це він заявив на зустрічі з батьківським комітетом, передає "Думская".

Жученко наголошує, що прокуратура просила суд продовжити для Саркісяна утримання під вартою.

"Йшлося про продовження існуючого запобіжного заходу, а не про призначення іншого. Прокуратура просила продовжити утримання під вартою. У рішенні суду написано "клопотання прокурора задовольнити", а нижче йдеться про заставу. Це рішення неправосудне. Суд при продовженні запобіжного заходу не може змінювати його умови, тому ми абсолютно впевнені, що апеляція поверне запобіжний захід, який був", - зазначив Жученко.

Крім того, за його словами, прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з вимогою притягнути до відповідальності Попревича.

Нагадаємо, вчора одеський суд знову відпустив директора табору "Вікторія".