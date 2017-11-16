Туреччина затримала 547 біженців, які намагалися втекти до ЄС

В турецьких провінціях Едірне, Ізмір, Сівас, Хатай та Ван поліція затримала щонайменше 547 мігрантів без документів, які намагалися дістатися до Європи чи в'їхати до Туреччини, використовуючи незаконні маршрути.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Daily Sabah.

Під час операції проти незареєстрованих мігрантів у північно-східній провінції Едірне турецькі прикордонники затримали 164 людини з Ірану, Палестини, Пакистану, Афганістану, М'янми, Бангладеш та Сомалі, які намагалися незаконно дістатися до Греції та Болгарії.

Поліція затримала ще 73 незареєстрованих сирійців, пакистанців та афганців в окремій операції в тій же провінції.

У західному порту міста Ізмір берегова охорона схопила 60 осіб, включаючи сомалійців та сирійців, які намагалися незаконно потрапити на грецькі острови.

Загалом, в ході різних операцій було затримано 547 людей.

Повідомляється, що всі затримані були направлені в регіональні імміграційні відомства.