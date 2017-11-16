У 170 містах Франції відбуваються протести проти реформ Макрона

Дві найбільші профспілки Франції вчетверте за осінь проводять протести по всій країні проти президента Еммануеля Макрона та його реформ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ABC News.

Зазначається, що у 170 містах протестувальники вийшли на вулиці, щоб висловити невдоволення політикою Макрона. Проте масштаб протестів поступово зменшується, зазначає видання.

У демонстраціях також бере участь велика студентська спільнота.

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Нова реформа Макрона передбачає подальшу лібералізацію ринку праці. Нові заходи спрощують Трудовий кодекс і збільшують кількість питань, які регулюватимуться не законом, а колективними угодами на підприємствах і в галузях економіки.

Мета реформи - зробити ринок праці гнучкішим, щоб домогтися зниження хронічно високого рівня безробіття - 9,5% працездатного населення (за середньоєвропейського показника 7,8%).

Противники реформи трудового законодавства вважають, що зміни не призведуть до створення великої кількості робочих місць, а лише посилять нестабільність на ринку праці.