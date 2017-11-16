У Харкові проходить форум, присвячений інклюзивній освіті в Україні

Перший всеукраїнський форум «Вчимося жити разом», започаткований для вирішення проблем інклюзивної освіти в Україні, проходить у Харкові. Серед учасників панельних дискусій – міжнародні експерти, перша леді – Марина Порошенко, в.о. міністра охорони здоров’я – Уляна Супрун, уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

Задати їм питання мають змогу не лише фахівці соціальної, медичної та освітньої сфери, які з’їхалися на форум зі всієї України, але й сім’ї, які виховують дітей з особливими потребами. Зокрема, мама шістьох дітей з Харкова,двоє з яких інваліди, озвучила проблему закриття шкіл-інтернатів. Мовляв, ці заклади батькам, які мають дітей з особливими потребами, дуже допомагають.

До першої леді звернулася і представниця Костянтинівської загальноосвітньої школи-інтернату Тетяна Гатеш: «Наш педагогічний колектив згоден і підтримує позицію держави щодо реформування інституційних закладів освіти, тобто шкіл-інтернатів. Але нам здається, що до кожного окремого такого закладу підходити особливо, розуміти потреби цих дітей. Адже якщо ми будемо розглядати інклюзію ширше, то ми зрозуміємо, що діти з особливими потребами, це не тільки діти з обмеженими фізичними можливостями, це ще й діти з низьким прожитковим мінімумом. У нашій школі-інтернаті навчаються діти з багатодітних сімей, діти,які потрапили у складні життєві обставини, діти ВПО… Наразі у нас стоїть у місті питання про ліквідацію єдиної у місті школи-інтернату, тому ми звертаємося до держави і всіх інстанцій, щоб почули нас і почули наших дітей. Це не питання про те, що в педколективу не буде роботи, це питання про долі дітей».

В Україні мають право на існування як інклюзивні загальноосвітні школи, так і спеціалізовані навчальні заклади. За приклад можна взяти досвід впровадження інклюзивної освіти у Німеччині – прокоментувала ситуацію Марина Порошенко.

«Коли ми започаткували інклюзивну освіту в Україні, ми хотіли зробити альтернативну форму навчання для дітей, які мають можливість отримати якісну освіту в загальноосвітніх закладах. Я хочу наголосити, що це альтернативна форма навчання, а не заміна інтернатним закладам. Ми не повинні нікого примушувати іти з одного навчального закладу в інший, це процес, який відбувається добровільно і поступово. Якщо є якісь питання із закриттям навчальних закладів, давайте їх вирішувати спільно. Це питання, яке стосується наших дітей, і ми повинні в першу чергу дбати про їхні права», – говорить Марина Порошенко.

«Завдання реформи деінституалізації – не порушувати право дитини на проживання в сім’ї, тому що ніяка система не має права позбавити цю дитину проживати в сім’ї. І коли сьогодні в Україні 1,5 % дитячого населення по суті живе і виховується в інтернатних закладах, чого немає в жодних країнах, ми маємо все зробити, щоб в Україні кожна дитина отримала право на виховання і проживання саме у власній родині. І щоб послуга прийшла до сієї сім’ї. Оце реформа саме про це», – прокоментував питання із закриттям Костянтинівської школи-інтернату Микола Кулеба.

Людмила ЛУТИЦЬКА, Харків