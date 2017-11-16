У Києві активісти заблокували будівельні роботи на місці Сінного ринку

Представники партії "Національний корпус" заблокували будівельні роботи на місці Сінного ринку, де планується звести житловий комплекс.

Про це повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

"Вимагаємо від центральної та міської влади... перегляду дозвільних документів та скасування дозволів на забудову так званого ЖК “Ярославів Град” у 22 поверхи. Поверховість має бути знижена так, щоб відповідати вимогам чинного законодавства для будівництва в історичному центрі міста", - заявляють активісти.

У зверненні зазначається, що "Нацкорпус" має намір блокувати будівельні роботи доти, доки будівництво "не буде повністю відповідати не тільки нормам містобудування, а й відповідним вимогам громадськості".