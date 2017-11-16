У Литві парламент ухвалив так званий "Закон Магнітського"

Парламент Литви ухвалив так званий "Закон Магнітського", яким буде заборонений в'їзд іноземцям, пов'язаним з корупцією великого масштабу, відмиванням грошей і порушенням прав людини. Про це повідомляє ЄП з посиланням на портал Verslo Zinios.

Поправки в закон "Про правовий статус іноземців", запропоновані опозицією, були проголосовані одноголосно на засіданні у четвер.

Закон набуде чинності з 1 січня 2018 року після підписання президентом Далею Грибаускайте.

Литва таким чином стала четвертою державою в світі, яка прийняла такий правовий акт. "Закон Магнітського" прийнятий в США, Канаді та Естонії.

Згідно з законом, особа може потрапити в чорний список, якщо є інформація або серйозні підстави підозрювати, що іноземець брав участь у великомасштабній корупції або відмиванні грошей, або в порушенні прав людини, через які особа, щодо якої було скоєно порушення прав, померла або отримала серйозні травми, була необгрунтовано засуджена або пережила інші негативні наслідки.

Також підставою для відмови на в'їзд до Литви може бути, якщо особа становить загрозу не тільки безпеці і громадському порядку в Литві, але і в інших країнах Євросоюзу і НАТО.

Закон, названий ім'ям Сергія Магнітського, в 2012 році прийняли у США, застосувавши санкції проти російських посадових осіб, пов'язаних з порушеннями прав людини. США заборонили видавати їм візи і заморозили активи, в списку зараз - більше 40 прізвищ.