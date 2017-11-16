У Нацбанку прокоментували інформацію про введення купюри номіналом 1000 грн

Після того як правління Національного банку України ухвалить рішення про введення в обіг банкноти вищого номіналу, то центральний банк про це повідомить заздалегідь. Про це сьогодні сказала на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

"Як тільки правління Національного банку прийме рішення щодо введення в обіг банкноти вищого номіналу, я не буду називати якого номіналу, то про це буде повідомлено заздалегідь. Це буде проанонсовано, буде представлений дизайн", — сказав В.Зайвенко, відповідаючи на запитання щодо введення нової купюри номіналом 1000 грн.

Він зазначив, що Нацбанк за півроку повідомляє про введення будь-якої нової купюри. На уточнення журналістів про те, чи розробляв НБУ дизайн купюри номіналом 1000 грн, В.Зайвенко відповів: “Національний банк і наші художники постійно працюємо над вдосконаленням банкнот і монет”.

Водночас директор Департаменту НБУ також додав, що номінальний ряд банкнот і монет затверджений, портретний ряд також затверджений постановою Верховної Ради України.

"500 грн — це останній номінал, який затверджений. І портрет Григорія Сковороди — це останній портрет, який був затверджений. Поки що рішень ніяких щодо інших постатей чи заміни якихось постатей немає", — резюмував він.