У Південній Кореї стався землетрус, постраждали 57 людей

Станом на четвер, 16 листопада, 57 людей отримали поранення у результаті землетрусу у Південній Кореї.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ і безпеки країни, пише ABC News.

У результаті 1536 людей змушені були покинути свої домівки. Наразі повідомлень про загиблих не поступало.

Землетрус магнітудою 5.4 бали був другим за потужністю протягом останніх десятиліть. Він пошкодив інфраструктуру Південної Кореї: пошкоджено чи знищено понад тисячу будинків, понівечено автомобілі, а також були виявлені тріщини та інші пошкодження на військових об'єктах, мостах, портових спорудах та об'єктах водопостачання.

Землетрус змусив міністерство освіти відкласти вступні іспити до університетів на один тиждень, тому що у деяких будинках, обраних для їх проведення, з'явилися тріщини, а студенти з південно-східного регіону були евакуйовані зі своїх будинків і скаржилися на занепокоєння.