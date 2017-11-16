Україна і Франція підписали угоду про "антарктичні дослідження"

Українські науковці зможуть долучитися до проведення досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях.

Такої домовленості досягли директор Департаменту науково-технічного розвитку МОН, представник уряду України в Секретаріаті договору про Антарктику Дмитро Чеберкус та Ів Френо, директор Французького полярного інституту імені Поля-Еміля Віктора, повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

"За обраними проектами ми плануємо розпочати двостороннє співробітництво у сфері дослідження Антарктики. Завдяки цьому наші вчені, наприклад, отримають можливість долучитися до наукових досліджень на французьких антарктичних та субантарктичних станціях. Причому це можуть бути як короткострокові проекти, так і тривалі - терміном до одного року", - зазначив Чеберкус, додавши, що українські науковці вже зацікавилися двома проектами щодо досліджень на архіпелазі Кергелен.

Зокрема, французька сторона запропонувала Україні для співпраці низку наукових проектів за такими напрямами, як геологія, клімат, жива природа, астрономія, сейсмологія тощо.

Ів Френо пообіцяв підтримувати публікації вчених за підсумками цих досліджень у наукових виданнях Франції.

"Це дозволить підвищити публікаційну активність українських вчених і зробити нашу антарктичну науку більш видимою для світової наукової спільноти", - зауважують у МОН.

Сторони також дійшли згоди провести спільний науковий семінар навесні-2018, тематика якого буде визначена дещо пізніше.