Україна має посилити співпрацю з НАТО, - Порошенко

Співпраця між українською армією та військовими підрозділами країн-членів НАТО має бути посилена.

Про це заявив Президент Петро Порошенко, виступаючи перед військовослужбовцями під час робочої поїздки до Маріуполя, повідомляє Укрінформ.

"Я вимагаю і надалі посилювати міжнародну співпрацю, перемовини на подальше вдосконалення майстерності військовослужбовців та досягнення взаємної сумісності наших підрозділів з підрозділами країн-членів НАТО", - заявив Порошенко.

За його словами, необхідно активно співпрацювати з іноземними партнерами, запозичувати їхній найкращий досвід, використовуючи допомогу військових інструкторів США, Великої Британії інших країн Північно-Атлантичного альянсу.

"До речі, багато чого наші іноземні колеги вже навчаються і в нас: і в морських піхотинців, і у військовослужбовців інших видів Збройних сил. Навчаються того, чого навчило нас саме життя, військове життя", - зауважив Президент.

Нагадаємо, що Росія розмістила на Донбасі більше танків, ніж британська армія має на озброєнні.