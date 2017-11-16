В окупованому Криму суд засудив українця Штиблікова до 5 років ув'язнення

Севастопольський міський суд окупованого Криму засудив українця Дмитра Штиблікова, затриманого ФСБ РФ в листопаді минулого року за підозрою в диверсійній діяльності, до п'яти років ув'язнення і штрафу в 200 тисяч рублів. Про це повідомив "Інтерфаксу" представник Севастопольського міського суду.

ФСБ РФ називала Штиблікова співробітником українських спецслужба, у Міноборони України це неодноразово спростовували.

"У цей строк суд зарахував рік, який Штибліков провів під вартою під час слідства - тобто, йому залишилося чотири роки. Справу розглянуто в особливому порядку", - сказав представник суду.

При цьому, він стверджує, що Штибліков визнав провину за всіма пунктами звинувачення.

У листопаді 2016 року у ФСБ Росії заявили, що затримали в аннексированном Севастополі "українських диверсантів", які нібито планували диверсійні акції на стратегічних об'єктах Криму. У ФСБ стверджували, що затримані є членами "диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України". У Міноборони України цю інформацію спростували. Пізніше з'ясувалося, що затримані Олексій Бессарабов, Дмитро Штибліков, Володимир Дудко. Бессарабов і Штибліков - аналітики, колишні співробітники закрився в 2014 році центру сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону "Номос".