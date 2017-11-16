В США вчені знайшли ген довголіття

Вчені виявили мутацію у ДНК, яка сприяє довголіттю, покращує метаболізм і зменшує ризик розвитку цукрового діабету.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на статтю журналу Science Advances.

Під час дослідження було проведено генетичний аналіз 177 представників релігійної громади амішів, які проживають в місті Берн американського штату Індіана.

З'ясувалося, що ДНК 43 осіб несла в собі нефункціональну копію гена SERPINE1, який кодує інгібітор-1 активатора плазміногену (PAI-1). Носії мутованого SERPINE1 жили в середньому на 10 років довше, ніж інші люди в суспільстві. Також для них були характерні значно довші теломери в клітинах лейкоцитів.

Раніше повідомлялося, що вчені довели, що лікування із застосуванням стовбурових клітин є ефективним засобом від старіння без побічних ефектів.