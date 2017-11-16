В Україні запускають новий розважальний телеканал

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала на 10 років ліцензію на супутникове мовлення телеканалу Paramount Comedy, що є спільним проектом медіахолдингу «1+1 медіа» та американської корпорації Viacom.

Таке рішення ухвалено на засіданні 16 листопада, повідомляє Укрінформ.

Представник ТОВ «Віжн Медіа», яка подавала заяву на видачу ліцензії, розповіла, що новий розважальний телеканал Paramount Comedy стане українською версією міжнародного каналу Comedy Central, який транслює найкращі серіали. За словами генерального продюсера Оксани Петришин, запустити телеканал планують уже за кілька днів.

«Весь контент Paramount Comedy буде транслюватися лише українською мовою. Ми робимо все можливе, щоб узагалі вийти на показник у 100% української мови. У нас буде більш ніж 50% унікального контенту, який зараз доступний лише в інтернеті, і необхідно, щоб ця аудиторія перейшла на телевізійний перегляд», - зазначила Петришин.

За інформацією Нацради, програмна концепція Paramount Comedy передбачає 12 годин трансляції національного продукту, причому одну годину ефіру мають займати передачі власного виробництва. Решту часу на телеканалі транслюватимуть іноземний продукт. Упродовж щонайменше 12 годин на добу Paramount Comedy має забезпечувати фільмопоказ, а протягом 3 годин 36 хвилин показувати розважальні передачі.