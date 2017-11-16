В Ужгороді провели соціальну гру "Переселенська блуканина"

У четвер, 16 листопада, за ініціативи радника Мінсоцполітики з питань ВПО на Закарпатті Анжели Бабкіної, відбулося неформальне засідання-гра «Переселенська блуканина» за участі представників громадських організацій, які сприяють вирішенню проблем внутрішньо переміщених осіб у краї, Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області та Ужгородського місцевого центру з надання БВПД .

Презентуючи проект, Анжела Бабкіна зазначила, що «Переселенська блуканина», яка викликала жвавий інтерес та неоднозначну дискусію у суспільстві, в ігровій інтерактивній формі показує шлях людини, яка вирішила виїхати з окупованих земель до України та має намір інтегруватися у суспільство, а також, які перешкоди доводиться їй долати на цьому шляху.

Фішка в тім, що кожен учасник гри може через власні відчуття пережити ті проблеми та страхи, які переживає внутрішньо переміщена особа. «Саме з цією метою і створена гра, - продовжує Анжела Бабкіна. – Пройти шлях переселенця може одночасно 5 осіб, які потраплять у ситуації, в яких опиняються внутрішньо переміщені особи в реальному житті. А таких проблем чимало:: це й відсутність житла, роботи, отримання соціальних виплат тощо».

Настільна соціальна гра «Переселенська блуканина», на думку її розробників, є одним із способів поговорити про ці проблеми. Це – симуляція досвіду 1,6 мільйона українців з числа ВПО, яка повинна сприяти розумінню суспільством та владою проблем переселенців та подоланню стереотипів про них.

Учасниками неформатного засідання стали представники громадських організацій «Закарпаття – Донбас», «Неємія», «Справа Кольпінга в Україні», «Закарпатська громада», благодійних фондів «Обнова» та «Карітас», які упродовж гри озвучили ті проблеми, з якими стикаються внутрішні переселенці у Закарпатській області. У рамках заходу заступник директора Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області Лариса Фучко поінформувала присутніх про можливість отримання ВПО безоплатної правової допомоги та реалізацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право!».

Оксана ДУДАШ, Ужгород, фото автора