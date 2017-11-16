Вчені розробили патрульний дрон, що проектує нову дорожню розмітку у випадку ДТП

Безпілотник Highway patrol drone зможе не лише керувати дорожнім рухом, а й швидко надавати допомогу у разі ДТП і навіть гасити пожежі. Дорожній патрульний дрон вестиме запис у режимі реального часу і швидко збиратиме інформацію про ситуацію на дорозі. Якщо в якомусь місці скупчуватиметься трафік, дрон попереджатиме про це водіїв і перенаправлятиме транспорт, пише Tehnot.

Коптер матиме власне місце дислокації – спеціальну вежу поблизу траси, і звідти вестиме спостереження. Щойно дрон зафіксує ДТП чи іншу проблемну ситуацію на дорозі, відповідна інформацію буде надоперативно передана у спеціальні служби. Від безпілотника не сховаються навіть злодії. Багатофункціональний дрон також виявлятиме авто, що перебувають у розшуку.

Конструкція дрона передбачає встановлення баку для води. Якщо на місці аварії раптом загориться авто, дрон почне гасити полум’я. Та мабуть, найбільш вражаюча функція дрона – проектування дорожньої розмітки. У разі ДТП коптер швидко створить нову розмітку і в такий спосіб зможе запобігти заторам і новим аваріям.

Концепт безпілотника-рятівника розробив корейський студент-дизайнер. Коли пристрій потрапить у серійне виробництво – поки не відомо.