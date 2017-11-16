Вінничанам представили виставку "Два століття - одна війна"

Учора, 15 листопада, у вінницькому молодіжному центрі «Квадрат» відбувся прем’єрний показ експозиції «Два століття – одна війна», яка присвячену 75-й річниці створення Української Повстанської Армії. Виставка представляє поєднання сучасних документальних світлин російсько-української війни та архівних матеріалів часів визвольних змагань Української Повстанської Армії. В експозиції – 27 стендів, на яких поєднані сучасні документальні світлини російсько-української війни та архівні матеріали часів визвольних змагань Української Повстанської Армії. Кожен слайд складається з двох частин: фотографій бійців Української Повстанської Армії та аналогічних світлин бійців зі Сходу.

«Ідея виставки полягає в тому, щоб провести паралелі між тими подіями, які відбувалися у минулому столітті, і нинішніми. Над експозицією ми почали працювати три місяці тому. Досліджували архівні матеріали, пов’язані з УПА, паралельно вели перемовини з військовими фотокореспондентами Максимом Левіним та Маркіяном Лисейком, щоб використати їхні сучасні фото, показати ту війну, яка є сьогодні, – коментує співорганізатор, голова секретаріату Молодіжного Націоналістичного Конгресу Василь Дубовий. – Готували цю виставку передусім для молоді Донбасу, адже вона об’єктивно висвітлює історичне минуле і без прикрас показує, що зараз триває ніщо інше, як російсько-українська війна. При чому презентовані архівні матеріали свідчать, що ця війна розпочалася не вчора, чи позавчора. Боротьба з російським імперіалізмом триває роки. Це історична боротьба ідеологій».

Першими експозицію побачили в Києві та Одесі. Тепер вона мандрує різними містами України. Організатори планують презентувати виставку в 27 містах України. Прем’єрний показ вже відбувся у 12 обласних центрах України, західних та центральних регіонів. Після Вінниці експозиція поїде до Полтави. Паралельний тур проходить також у Канаді.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора