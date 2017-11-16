Внаслідок вибуху в Кабулі загинули щонайменше 18 людей

Щонайменше 18 людей стали жертвами вибуху в столиці Афганістану Кабулі. Про це повідомляє видання TOLOnews.

За попередньою інформацією, біля ресторану вибухнуло заміноване авто.

Видання з посиланням на джерело повідомляє, що загинули вісім поліцейських і десять мирних жителів. Крім того, щонайменше десять осіб були поранені.

Відзначається, що в ресторані, біля якого прогримів вибух, зібралися високопосадовці партії "Ісламське товариство Афганістану".

За словами очевидців, унаслідок інциденту було знищено щонайменше три автомобілі.

Нагадаємо, Україна входить до першої двадцятки країн світу, які найбільше потерпають від тероризму.