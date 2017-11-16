ВРУ ухвалила закон про обов'язкову відеофіксацію обшуків

Верховна Рада ухвалила в цілому як закон проект № 7275 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування. "За" проголосували 312 народних депутатів, передає "112 Україна".

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямовано на підвищення рівня захисту компаній під час досудового розслідування кримінального провадження.

Запроваджується обов'язкова відеофіксація під час обшуків, як і під час розгляду клопотань слідчим суддею (якщо не йдеться про негласні слідчі дії). Причому відеозапис має бути невід’ємним додатком до протоколу обшуку.

Людина може скористатися допомогою адвоката при здійсненні в неї обшуків. Окрім того, адвокат може самостійно проводити зйомку обшуків, однак не може розголошувати відомості досудового розслідування без письмового дозволу слідчого чи прокурора. За розголошення таких даних передбачено кримінальну відповідальність.

Якщо в людини влаштували обшук, щоб попередити розголошення даних про її особисте життя, в подальшому судовий розгляд відбувається у закритому режимі.

Щоб захистити представників компаній від вилучення комп'ютерів, сторону обвинувачення зобов'язують робити копію необхідної інформації без вилучення техніки із залученням спеціаліста. Виготовлені належним чином копії такої інформації прирівнюються до оригіналу з метою забезпечення їхньої доказової сили.

Окрім того, планують надати право заявнику отримувати витяг з ЄРДР щодо його заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а також встановити обов’язок слідчого, прокурора надати такий витяг протягом доби з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення.

При цьому людина, яка не є стороною провадження в разі процесуальних дій щодо неї, отримує право заявляти клопотання про здійснення кримінального провадження у розумні строки та оскаржувати, зокрема, порушення таких строків.

Зазначають, що такі зміни нададуть можливість захищати свої права особам, яким довго не вручають повідомлення про підозру, натомість щодо них здійснюють процесуальні дії.