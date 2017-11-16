ВРУ ухвалила законопроект про спрощення ведення бізнесу для українців

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №5592-д про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів). За відповідне рішення проголосували 237 депутатів, повідомляє Еспресо.TV.

Ініціатором законопроекту виступив депутат "Радикальної партії", представник Комітету парламенту з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка.

Як пояснив представник комітету ВР з питань фінансової політики і банківської діяльності Павло Різаненко, ці зміни до законодавства забезпечать автоматичний перехід публічних акціонерних товариств, які не здійснювали публічної пропозиції своїх акцій, у приватні акціонерні товариства.

Закон передбачає більш чітке визначення статей, що стосуються оформлення, затвердження, оприлюднення проспекту цінних паперів та періоду дійсності такого проспекту. Документ передбачає скасування оприлюднення проспекту у паперовій формі.

Документ також дозволяє:

розмежувати вимоги до публічних та приватних акціонерних товариств;

змінити поріг розкриття інформації про власників голосуючих акцій приватних акціонерних товариств з 10 до 5%;

вдосконалити механізм виплати дивідендів;

виокремити обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах.