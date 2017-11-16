ЄС надав Україні допомоги на 12 млрд євро за 3 роки, - Мінгареллі

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі заявляє, що за останні три роки ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро, з них 3,4 мільярда макрофінансової допомоги.

"Україна, без сумніву, країна - пріоритетний партнер для Європейського Союзу. Один із наших найбільших сусідів, з яким у нас є чотири кордони, який зробив чіткий проєвропейський вибір. З цих причин ЄС зацікавлений в успіху реформ в Україні", - заявив Мінгареллі у четвер, 16 листопада, у Києві, інформує "Інтерфакс-Україна".

Мінгареллі зазначив, що ЄС підтримує реформування в Україні. "Ми мобілізували за останні три роки понад 12 мільярдів євро, з них 3,4 мільярди - макрофінансової допомоги, що є найбільшою макрофінансовою допомогою, яку ми коли-небудь виділяли", - сказав він.

За словами Мінгареллі, щорічно ЄС виділяє 200 мільйонів у вигляді грантів - це більше, ніж іншим сусідам України. "Ми не робили більшого для жодної сусідньої країни, тому усвідомте, що зусилля, які ЄС і його країни-члени докладають для допомоги Україні, безпрецедентні", - наголосив глава представництва ЄС.

Нагадаємо, також Мінгареллі зазначив, щоб отримати всебічну підтримку ЄС реформи державного управління, Україна має виконати три умови.