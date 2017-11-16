За день бойовики 9 разів обстріляли позиції сил АТО

Незаконні збройні формування з початку доби в четвер здійснили 9 обстрілу позицій сил АТО, жоден український військовослужбовець внаслідок бойових дій не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"В цілому з півночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир'я. Більш ніж у половині випадків сили АТО давали супротивнику адекватну відповідь. Внаслідок обстрілу ворожих жоден наш військовослужбовець сьогодні не постраждав", - йдеться у повідомленні штабу.

Так, на луганському напрямку 12 мін калібру 82-мм бойовики випустили по українських позиціях поблизу Травневого, ще 8 - у районі Луганського. Обстріли з гранатометів і стрілецької зброї двічі зафіксовані в районі Кримського.

"На донецькому напрямку з гранатометів і стрілецької зброї противник обстріляв захисників Тарамчука та Авдіївки, а зі стрілецької зброї та озброєння БМП – військових поблизу Мар'їнки", - зазначають у повідомленні.

На приморському напрямку з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП бойовики вели вогонь неподалік Павлополя, а з піхотного озброєння – поблизу Водяного.