За спалені декорації у центрі Вінниці активістку Femen взяли під домашній нічний арешт

Долю представниці угрупування Femen Аліси Виноградової, яка у ніч на 14 листопада спалила декорований трамвай поблизу магазину "Рошен" у центрі Вінниці, вирішували сьогодні у Вінницького міському суді. Затримали підозрювану активісту пізно ввечері 14 листопада у Києві. Слідство звинувачувало її у вчиненні хуліганських дій і вимагало визначити мірою запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт з обов’язковим носінням електронного браслету строком на 60 діб.

"Ми висуваємо підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч .4 ст. 296 КК України (хуліганство). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років ув’язнення. Просимо суд ухвалили рішення про цілодобовий арешт активісти з обов’язковим носінням електронного браслета упродовж 60 днів, як міру запобіжного заходу на період досудового розслідування", – заявили слідчі.

Тим часом адвокат підозрюваної Ярослав Яценко переконував, що його підзахисна не вчиняла жодних хуліганських дій.

"Це була громадянська акція. У представниці руху Femen нбуло умислу на вчинення хуліганських дій і хуліганського мотиву. Питання спаленої фотолокації можна вирішити наступним чином, якщо у неї був власник, то він може звернутися у порядку цивільного судочинства і стягнути збитки завдані йому цим спаленням, – каже адвокат. – Ми будемо заперечувати домашній арешт і носіння браслета. Аліса не збирається переховуватись від правоохоронних органів, вона буде з’являтися до суду за першою вимогою".

Міру запобіжного заходу активістці обирав голова Вінницького міського суду Андрій Михайленко. Вислухавши обидві сторони, він виніс ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з 21 до 6 години, тобто у нічний час, без обов’язкового носіння електронного браслета.

Підозрювану звільнили з-під варти одразу у залі суду. На вулиці її чекали мітингувальники. Вони вимагали арештувати представницю екстремального угрупування за вчинене хуліганство у центрі Вінниці.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора