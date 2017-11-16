Зросла кількість жертв повені у Греції: 15 людей загинули

Загальна кількість постраждалих внаслідок повені у Греції - 17 людей, 15 із них загинули, повідомляє видання Ekathimerini.

"З 15 загиблих – десяти чоловіків і п’ятьох жінок – 13 осіб були знайдені у містечку Мандра", - йдеться у повідомленні.

Найбільше від повені постраждали містечка Мандра і Неа-Перамос, де багато незаконної забудови, а система відведення стічних вод не відповідає стандартам. Більшість загиблих знайшли у їхніх затоплених будинках чи на подвір’ях.

Синоптики прогнозують, що в найближчі дні сильні дощі в регіоні не припиняться. У середу вночі шторм перемістився до північної грецької області Центральна Македонія.

Департамент консульської служби МЗС України повідомив у Twitter, що українців серед жертв страшної повені немає.