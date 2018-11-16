Частину окупованого Криму знеструмлено

У п'ятницю, 16 листопада, частину окупованого Криму було знеструмлено у зв'язку зі спрацьовуванням систем захисту ліній електропередач.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на Крименерго.

Так, сталося аварійне відключення світла у трьох районах – Бахчисарайському, Джанкойському і Нижньогірському.

За інформацією підприємства, світла немає в селах Новопілля, Путилівка, Поляна, Багата Ущелина Бахчисарайського району та частково в Бахчисараї. Аварійне відключення світла сталося в населених пунктах Жиліно, Мар'їно, Орденоносне і Лобанове Джанкойського району і Корінне та Новогригорівка (частково) Нижньогірського району.

На цю хвилину триває пошук пошкоджень.

Нагадаємо, що комітет Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції щодо Криму.