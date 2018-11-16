День в ООС: Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

Упродовж п'ятниці, 16 листопада, бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.
Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Луганське, Мар'їнка та Широкине. А біля хутора Вільний застосували ще й міномет калібру 120 та 82 мм.
Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів.
Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.