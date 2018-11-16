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День в ООС: Бойовики 5 разів обстріляли українські позиції

16 листопада, 2018 - 18:54
Фото Reuters

Упродовж п'ятниці, 16 листопада, бойовики 5 разів обстріляли позиції українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Протягом поточної доби, станом на 18-у годину, російські окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Бойовики відкривали прицільний вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил неподалік населених пунктів Луганське, Мар'їнка та Широкине. А біля хутора Вільний застосували ще й міномет калібру 120 та 82 мм.

Підрозділи, що обороняються, адекватно подавляли ворожий вогонь застосуванням відповідних вогневих засобів.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил не допущено.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Джерело: День

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