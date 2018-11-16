ЄС закликав Україну почати ратифікацію Римського статуту в 2019 році

ЄС закликає українську владу у 2019 році розпочати процес ратифікації Римського статуту.

Про це заявив голова делегації Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінґареллі під час 40-го щорічного форуму транснаціональної мережі членів парламентів «Парламентарі за глобальні дії», передає УНІАН.

Він закликав до швидкого прогресу у підготовці до ратифікації Римського статуту, а також внесення змін у судову систему, які для цього потрібні.

«Я хотів би підкреслити, що це є абсолютно важливим і навіть критичним - змінити національне законодавство таким чином, щоб наступного 2019 року вже розпочався трирічний період ратифікації Римського статуту. Якщо ми не зробимо це у 2019 році, буде пізно зробити це потім. Тому давайте будемо дуже обережними і зробимо це наступного року», - наголосив голова делегації ЄС в Україні.