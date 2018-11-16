Комітет Генасамблеї ООН схвалив проект резолюції щодо Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, схвалив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна».

Про це повідомила прес-служба Представництва України в ООН на офіційній сторінці у Тwitter.

Таблиця голосування держав щодо кримської резолюції. Остаточне схвалення документа Генеральною Асамблеєю відбудеться в грудні ⬇️ pic.twitter.com/ZkTnRZAtfv

— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 15, 2018

За проект резолюції проголосували 67 країн, проти – 26, утрималися – 82.

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН у четвер, 15 листопада, схвалив оновлений проект резолюції «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і Севастополі, Україна».

За проект резолюції проголосували 67 країн.

Проти проголосували 26 країн: Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Південний Судан, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела, Зімбабве.

“Резолюція ГА ООН містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля. Щоденна боротьба за їхнє звільнення триває. Міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну солідарність з Україною”, - написав Петро Порошенко у своєму Тwitter.

Резолюція ГА ООН містить положення про долю українських політичних в’язнів Кремля. Щоденна боротьба за їхнє звільнення триває. Міжнародна відповідальність за агресію, окупацію, порушення прав людини неминуча. Вдячний державам-членам ООН за незмінну солідарність з Україною.

— Петро Порошенко (@poroshenko) November 15, 2018

У цій резолюції щодо прав людини у Криму вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля, зазначив на своїй сторінці у Тwitter голова МЗС України Павло Клімкін.

3й Комітет ГА ООН ухвалив резолюцію щодо прав людини у Криму. Вперше перелічені імена українських політичних бранців Кремля. Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ. https://t.co/POQIWInOHF

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 15, 2018

“Ця резолюція про українців, яких Росії не вдається поставити на коліна, і яких підтримує демократичний цивілізований світ”, - додав Клімкін.

19 грудня 2017 року Генеральна асамблея ООН остаточно схвалила попередню таку резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)». Тоді 70 країн підтримали документ, 26 виступили проти, 76 утрималися. Проти резолюції виступили Білорусь, Вірменія, Росія, Сирія, Зімбабве та інші країни.

У документі містилася вимога до Росії виконати тимчасові заходи рекомендацій Міжнародного суду ООН про скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу в Криму і забезпечити навчання українською і кримськотатарською мовами на півострові.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.