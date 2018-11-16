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Мінінфраструктури оцінило вартість будівництва метро на Троєщину

16 листопада, 2018 - 21:51
Фото: ЦТС

За попередніми підрахунками будівництво четвертої лінії метро Києва обійдеться від $2,5 до $3 млрд, і цей проект не може бути реалізований без зовнішніх капіталовкладень.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань, передає ЦТС.

У свою чергу, глава представницького офісу CPCG в Україні Го Ян заявив, що китайська компанія China Pacific Construction Group, яка розробила попереднє ТЕО будівництва четвертої лінії метро в Києві, розраховує на фінансову підтримку уряду Китаю в реалізації цього та інших проектів в Україні.

"Сьогодні у нас є всі політичні умови для реалізації даного проекту. Оскільки уряд Китаю підтримує ініціативу" Один пояс - один шлях ", ми розраховуємо на надання Китаєм державного кредиту під цей проект", - заявив він.

Також Го Ян зазначив, що CPCG зацікавлена ​​і в інших проектах в Україні, зокрема,у будівництві метро в Харкові і Дніпрі.

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