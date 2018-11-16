Миколаїв із робочим візитом відвідала Климпуш-Цинцадзе (фото)

Сьогодні, 16 листопада, м. Миколаїв відвідала віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Вона провела регіональну нараду з представниками чотирьох областей півдня України з питань забезпечення політики гендерної рівності.

«Вважаю, що реформа децентралізації дає нам великі можливості, одночасно створює певну кількість викликів і ризиків, але дає можливість оперативно реагувати на потреби саме місцевих жителів через ті інструменти, які знаходяться найближче до потреб конкретної людини. На жаль, поки що я бачу певну відсутність на загальнорегіональному рівні серйозного розуміння потреб впровадження гендерної політики, хоча кожен регіон має свої особливості. Але коли ми переходимо на рівень, наприклад, об’єднаних територіальних громад, то бачимо розуміння того, що якщо ОТГ реагує конкретно на потреби жінок і чоловіків, дівчат і хлопців, то тоді вони можуть успішніше і ефективніше використовувати кошти і можуть успішно забезпечувати потреби людини.

Коли ми ставимо людину в центр наших політик, в тому числі регіональних політик, регіональних стратегій, які ви зараз будете переосмислювати і перепрацьовувати, то це є насправді гендерним підходом. Наші донори і міжнародні партнери підтримують нас у цьому намаганні просунутися далі і врахувати потреби конкретної людини, і тому ми започаткували регіональні заходи, регіональні наради, тому що вони дають можливість локалізувати ту чи іншу політику, зокрема політику гендерної рівності», - зазначила віце-прем’єр-міністр України.

Вона також додала, що включення на рівних засадах чоловіків і жінок до робочого потенціалу країни дає можливість росту ВВП. За її словами, в Україні недопредставленість жінок у економічному розвитку країни і збалансована неучасть стримує економічний ріст дуже суттєво, і при врахуванні гендерної політики ріст може скласти 10-15 %.

Після семінару віце-прем'єр відвідала легендарну 36 бригаду морської піхоти України, поклала квіти до пам'ятника загиблим на Донбасі героям – морським піхотинцям і зустрілася як із командуванням, так і з особовим складом бригади. Віце-прем'єр відвідала їдальню, пообідала разом з особовим складом. Подивилася, як живуть морпіхи в казармі, як облаштовано лазарет.

«Я не могла не прийти до наших військових, до морських піхотинців, які є серед лідерів впровадження окремих стандартів НАТО, зокрема, у харчуванні. Але стандарти НАТО не обмежуються винятково харчуванням, - це лише один із зрозумілих показників, які відразу відчуваються та які можуть оцінити військовослужбовці. Але це також стосується і озброєння, і форми, і статутів, і процедур, і делегування і т. ін.», - сказала віце-прем'єр-міністр, висловивши надію на те, що керівництво бригади підкаже їй, які ще рішення може додатково прийняти уряд , щоб максимально відповідати на запити ЗСУ.

«Усе передове, нове, на що орієнтуються провідні країни світу, має забезпечувати і наші потреби. Я вважаю, що цей шлях правильний. Звичайно, є багато труднощів. Це пов'язано з тим, що система, яка існувала до цього, радянського зразка, була утопічною, але неможливо за один день перейти на іншу. Впровадження стандартів НАТО – це тривалий процес, і не можна вважати, що почали давати військовослужбовцю інші продукти і за іншими нормами, - і це вже перехід. Ні, це цілий комплекс заходів – надати їдальням належного стану, забезпечити відповідним кваліфікованим персоналом кухарів, яких немає в достатній кількості, забезпечити тим самим посудом, супутніми матеріалами та відповідністю до санітарно-гігієнічних норм. Тому цей процес дещо складніший, ніж здається на перший погляд, але безперечно він правильний», - сказав командир 36 ОБрМП полковник Андрій Гнатов.

Юрій Кошковський, Миколаїв, фото автора