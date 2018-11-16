На Донеччині затримали колишнього бойовика Оплоту

У Донецькій області під час спецоперації українські правоохоронці затримали колишнього бойовика банди Оплот з позивним Шустрий.

Як повідомили у Національній поліції, 31-річний житель тимчасово окупованої Макіївки був спійманий, коли приїхав на КПВВ Новотроїцьке на зустріч із знайомим.

За даними слідства, затриманий вступив до лав терористів у 2014 році. Він працював водієм в роті охорони бандформування Оплот. До його обов’язків входила внутрішня охорона підрозділу та забезпечення безпеки стратегічних об’єктів.

Напочатку 2015 року його підрозділ реорганізували у "фінансову-економічну поліцію ДНР", у складі якої бойовик перевозив гроші.

Після його "підвищили" до водія гранатометного взводу "Республіканської гвардії" (100 ОМБр "ДНР"). Бойовик стежив за справністю військової техніки, займався перевезенням снарядів і бойовиків на передову. За словами затриманого, він не брав участі в бойових діях, однак знаходився у гарячих точках та у липні 2016 року отримав серйозне поранення під Іловайськом.

У 2017 році бойовик добровільно покинув лави "Республіканської гвардії" та почав працювати торгівельним агентом в окупованому Донецьку.

Затриманому інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.