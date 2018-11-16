На Львівщині шахтарі перекрили міжнародну трасу (фото)

Сьогодні, 16 листопада, кілька десятків шахтарів із ДП "Львіввугілля" в кількох місцях перекрили міжнародну трасу Львів - Рава-Руська, що прямує в сторону Польщі. В такий спосіб вони хотіли привернути увагу влади через заборгованості із зарплатні перед ними.

Свої акції протесту вони проводили на піших переходах безперестанку ходячи по ньому і таким чином блокуючи рух автотранспорту. Після 15 хвилин такого блокування вони на кілька хвилин робили коридор для автівок після чого знову починали рух по переходу. Крім того вони безперешкодно пропускали спецтранспорт, автомобілі, які були із малими дітьми чи тих, хто їхав у лікарню.

Деяким водіям такі дії шахтарів не подобалися. Вони намагалися автівкою продавити собі шлях через людей. У таких випадках втручалася поліція, яка вгамовувала надто опальних. Крім того, деякі люди починали палку дискусію з шахтарями, а деякі висловлювали їм свою підтримку.

Як розповів голова первинної профспілкової організації шахти «Межирічанська» Профспілки працівників вугільної промисловості України Андрій Паска, перед шахтарями є заборгованість повністю за жовтень та частково за вересень. Також вони вимагають виділити гроші на модернізацію шахт.

"Так виходить, що на нас починають звертати увагу тільки тоді, коли ми проводимо якісь акції. Зразу починають виплачувати зарплати, але частинами, по 7-8%. І от як прожити на ці кошти? В нас нема стабільності, ми не можемо нічого планувати. Як жити в таких умовах?", - сказав він.

До шахтарів приїхав заступник голови Львівської ОДА Ростислав Землинський. Він просив, щоб вони не перекривали трасу та обіцяв, що всі кошти буде виплачено. Та вони не припинили своєї акції та перекривали трасу ще протягом двох годин.

Павло Паламарчук, Львів, фото автора