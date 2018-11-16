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На трасах України планують звузити крайню ліву смугу та розширити зупинкову

16 листопада, 2018 - 22:05
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Міністерство регіонального будівництва звузить ліву крайню смугу та розширить зупинкову задля підвищення рівня безпеки.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального будівництва і розвитку.

Відтепер при будівництві трас буде звужуватись крайня ліва смуга (була 3,75 м, стане 3,5 м ) та розширюватись зупинкова смуга (була 2,5 м, стане 3 м).

Це унеможливить перевищення швидкості на дорогах і сприятиме збільшенню безпеки руху.

Згідно з проектом державних будівельних норм, такі норми мають стати обов’язковими при новому будівництві швидкісних трас та робитися за можливістю при проведенні реконструкції доріг.

Джерело: День

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