Норвегія підтримує реформування освіти в Україні, - Солберг

Норвегія підтримує освітню реформу в Україні за допомогою Європейського центру імені Вергеланда з 2014 року, який здійснював новаторську роботу в Україні ще до Майдану.

Про це заявила прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг, повідомляє "Урядовий портал".

"Уряд України має амбітні плани щодо реформування усієї системи освіти. І ми підтримуємо її (реформу, - ред.), оскільки метою є формування вільних та інформованих громадян. Важливість захисту права людей на те, щоб жити у правді та зробити свій вибір, є беззаперечною", - сказала Солберг.

"Якщо я не помиляюся, це також відповідає цінностям Революції Гідності 2014 року в Україні", - додала очільниця норвезького уряду.