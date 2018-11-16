Оголошено акторський склад вистави за п’єсою Сенцова "Номери"

Оголошено акторський склад вистави за п’єсою незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова "Номери", прем'єра якої відбудеться 7 грудня у Києві.

Про це повідомила ініціатор постановки, генеральний продюсер кінокомпанії 435 FILMS Анна Паленчук, передає Укрінформ.

"Запорукою успіху "Номерів" є гра у п'єсі справді зоряного складу українських акторів. Гра фантастичної Римми Зюбіної, що вже зіграла 50 ролей в театрі та понад 100 в кіно та телефільмах, улюбленця глядачів Андрія Ісаєнка ("Суботи" з "Кіборгів"), а також Валерії Ходос, Христини Синельник, Вікторії Авдєєнко, Віталія Ажнова, Володимира Кравчука, Міри Жучкової, Анни Кузіної, Дмитра Олійника, Руслана Коваля та Марії Заніборщ не залишить у залі байдужих", - зазначила Паленчук.

За її словами, прем'єра театральної вистави за мотивами п’єси Сенцова "Номери", написаної вже за гратами, відбудеться 7 грудня на "Сцені 6" в приміщенні Довженко-Центру.

Водночас режисер вистави Тамара Трунова розповіла, що п'єса "Номери" для неї - це можливість сказати те, про що вона ще не говорила. "Для мене важлива та свобода, яку драматург дозволив мені в роботі з текстом, при цьому я намагалася зберегти все, написане Олегом. Я ставлю спектакль про набуту колективну безпорадність, про суспільство, яке розучилося хотіти і думати, адаптуючись до будь-яких змін, про людей, які не вірять, що можуть впливати на власне життя", - зазначила Трунова.

Організатори також повідомили, що допрем'єрні безкоштовні покази для ветеранів АТО, друзів бранців Кремля, громадських активістів та ЗМІ пройдуть 27-29 листопада, вхід за запрошеннями.

Повідомляється також, що частина зібраних від продажу квитків коштів піде на допомогу родині Олега Сенцова та всім українським політичним в'язням в Росії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні також розпочато виробництво фільму за п'єсою Сенцова "Номери". Співрежисером екранізації п'єси стане Ахтем Сеітаблаєв.

Український кінорежисер, кримчанин Олег Сенцов незаконно засуджений у Росії до 20 років позбавлення волі за сфабрикованими обвинуваченням у підготовці терактів в окупованому Криму. Режисер заперечує обвинувачення, його захист і правозахисники називають їх політично мотивованими.

Усього в Росії і анексованому Криму тримають близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.