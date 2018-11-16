Плохій отримав британську премію Бейлі Ґіффорда за роботу "Чорнобиль: історія трагедії"

Український та американський історик, професор української історії в Гарвардському університеті Сергій Плохій отримав британську премію Бейлі Ґіффорда за свою роботу «Чорнобиль: історія трагедії».

Про це пише The Guardian, передає Громадське радіо.

Сергій Плохій отримав нагороду розміром в 30 тисяч фунтів стерлінгів (понад 38 тисяч доларів США) за свою роботу про Чорнобильську катастрофу 1986 року.

Науковець виріс менш ніж за 500 км вниз за течією від пошкодженого реактора, і зрештою знайшов ознаки впливу радіації на свою щитовидну залозу. На початку своєї книги він пише: «Чим більше часу минає від катастрофи, тим більше вона стає схожою на міф — і тим важче стає зрозуміти її реальні витоки та наслідки».

В своїй роботі «Чорнобиль: історія трагедії» він розповідає про те, що призвело до найгіршої ядерної катастрофи в історії. Переказує історії пожежних, вчених, солдатів, інженерів та поліцейських, які працювали 26 квітня 1986 року.

«Це історія жахів — про політичний цинізм і наукове незнання, в якій світ врятував лише героїзм і удача … Це своєрідна біблійна книга, невідчепна. І у ній страшні уроки для світу, – сказала голова суддів Феймметта Рокко. — В основі ціє роботи — розпачливі історії про героїзм — пожежних, людей, яких відправили зачиняти двері реактора, лікарів, солдатів».

Переможця обирали серед 247 книг.

Нагадаємо, Сергій Плохій - лауреат Шевченківської премії 2018 року за книгу «Брама Європи: історія України», опубліковану 2015 року спочатку англійською, а потім українською мовами. Більше - у матеріалі «Дня» "Брама Європи".

Крім того, у жовтні в Києві представили переклад книги «Царі та козаки. Загадки української ікони» Сергія Плохія, більше - у матеріалі «Дня» "Iкона як джерело історії".

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