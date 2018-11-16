Поліція Чехії розслідує "викрадення" Бабіша-молодшого

Співробітники чеської поліції ретельно вивчають інформацію про можливе викрадення сина прем'єр-міністра Андрея Бабіша і його вивезення до Криму.

Про це у п'ятницю на прес-конференції в Празі повідомив глава управління поліції столиці Ян Птачек, повідомляють Чеські новини.

"Поліція займається розслідуванням за заявою сина прем'єра Андрея Бабіша про те, що він нібито був викрадений і переправлений у 2017 році в Крим, і з учорашнього дня робить спроби вступити з ним в безпосередній контакт", - сказав Птачек, уточнивши, що йдеться про підозру у вчиненні кримінального злочину.

Шеф празької поліції уточнив, що не можна об'єднувати справи про можливе викрадення Бабіша-молодшого і його ролі у справі фірми "Гніздо лелеки": у першому випадку він знаходиться в ролі потерпілого, тоді як у другому – в ролі підозрюваного. Слідчі по обох справах контактують між собою, сказав він.

Поки поліцейським не вдається зв'язатися із сином прем'єра, визнав Птачек.

На початку цього року поліція вже розслідувала справу про можливе викрадення сина прем'єр-міністра, але не знайшла жодних фактів, які вказують на те, що злочин було скоєно. При цьому Птачек зазначив, що до цього правоохоронці не вступали в прямий контакт з Бабішем-молодшим, але були "у постійному контакті з його адвокатом і постійно перевіряли інформацію про його перебування за кордоном".

На даний час молодший Бабіш проживає у Швейцарії. Поліція інтенсивно працює над пошуком нової інформації, щоб з'ясувати, чи шукав син прем'єра контакт з поліцією.

Проводиться також розслідування з приводу незаконного перетину кордону з примусу. За чеськими законами, скоєння таких злочинів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 8 років, в особливо тяжких випадках – до 16 років.

Тим часом сам прем'єр республіки Андрей Бабіш, вкотре заявив, що його син страждає на шизофренію, попросив дати йому спокій і звинуватив журналістів, які розкопали цю історію, в непорядності.

Нагадаємо, що прем'єр Чехії відмовився добровільно йти у відставку.