Помер творець Церкви Святого Йосипа Обручника в Чикаго Зенон Мазуркевич

Автор проекту Церкви Святого Йосипа Обручника в Чикаго Зенон Мазуркевич помер на 80-му році життя.

Про це повідомляє видання Chicago Sun-Times, передає Громадське радіо.

Побудована 1977 року ультрасучасна церква Української греко-католицької церкви визнана однією з 10 найгарніших церков Америки за версією сайту Architectural Digest. Її 13 золотих бань символізують 12 апостолів і Ісуса Христа.

Зенон Мазуркевич помер 26 жовтня у Філадельфії, де він мешкав понад 50 років. Він народився 1939 року в селі Рожнятів Івано-Франківської області. Поховали архітектора в Чикаго, 10 листопада.

Разом із батьками він емігрував до Німеччини, а потім переїхав до Канади. Як пише «Енциклопедія сучасної України», він вивчав архітектуру в Торонтському університеті, в Пенсильванському університеті отримав ступінь магістра архітектури і міського планування. Працював у кількох архітектурних компаніях, барв участь у створенні кількох знакових споруд Чикаґо і Філадельфії.

Крім Церкви Святого Йосипа Обручника в Чикаґо пан Мазуркевич проектував українську католицьку церкву св. Михайла у Балтиморі (штат Меріленд), Менор-коледж у Дженкінтауні (штат Пенсильванія), приміщення кредитної каси «Самопоміч» у Філадельфії, монастир у Ґлен-Кові (штат Нью-Йорк). Підготував супермодерністичний проект Преображенського кафедрального собору в Коломиї на Івано-Франківщині.

«Архітектура має величезний вплив на життя людей», цитує пана Мазуркевича видання philly.com: «В принципі це декларація, що повідомляє нам де в якому конкретному часі ми є. Мета кожного мистецтва – збагатити людські життя. В архітектурі ви робите це, висловлюючи емоцію і створюючи не просто щось функціональне, а щось гарне».