Порошенко отримав особисте послання від прем’єра Японії

Президент Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

У посланні підтверджується підтримка суверенітету України та готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

“Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.

“Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ”, - цитують в АП лист глави уряду Японії.

Прем’єр-міністр Японії також вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та територіальної цілісності України.