А найбільше покарання - це бути під владою гіршої людини, ніж ти, коли ти сам не погодився керувати.
Платон, давньогрецький філософ, епіграматист, поет, один з основоположників європейської філософії

Порошенко отримав особисте послання від прем’єра Японії

16 листопада, 2018 - 11:47
Фото: AFP (Президент України Петро Порошенко та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе під час зустрічі в Києві, 6 червня 2015 р.)

Президент Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.

У посланні підтверджується підтримка суверенітету України та готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.

“Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.

“Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ”, -  цитують в АП лист глави уряду Японії.

Прем’єр-міністр Японії також вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та територіальної цілісності України.

Джерело: День

Новини партнерів

Loading...