Порошенко отримав особисте послання від прем’єра Японії

Президент Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе.
У посланні підтверджується підтримка суверенітету України та готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного, повідомляє прес-служба Адміністрації Президента на офіційному сайті.
“Президент України Петро Порошенко отримав особисте послання від Прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, в якому високо оцінено зусилля України у боротьбі із внутрішніми та зовнішніми викликами і загрозами”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що японський лідер висловив готовність до подальшої взаємодії у вирішенні важливих питань регіонального та міжнародного порядку денного.
“Маючи близькі відносини з Україною, Японія також активно підтримує її зусилля на шляху реформ”, - цитують в АП лист глави уряду Японії.
Прем’єр-міністр Японії також вкотре підтвердив незмінну підтримку Японії суверенітету та територіальної цілісності України.